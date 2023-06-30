Zeytinburnu’nda taksi şoförü aracının içine ölü bulundu | Video
İstanbul Zeytinburnu’nda 62 yaşındaki taksi şoförü aracının içerisinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede kesik ya da darp izine rastlanmazken ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri taksi şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yapılan ilk incelemede cesedin üzerinde kesik ya da darp izine rastlamadı. Cesedin 62 yaşındaki Cengiz Gülden'e ait olduğu belirlendi. İncelemelerin ardından Gülden'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gülden'in ölüm nedeni burada yapılacak olan incelemenin ardından belli olacak.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:10
Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın! | Video 30.06.2023 | 16:18
02:37
Zeytinburnu’nda taksi şoförü aracının içine ölü bulundu | Video 30.06.2023 | 16:12
01:12
Pendik'te kafeye silahlı saldırı kamerada | Video 30.06.2023 | 16:02
02:23
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuk, toprağa verildi | Video 30.06.2023 | 15:59
00:10
Satışa hazır uyuşturucularla suçüstü yakaladılar | Video 30.06.2023 | 15:58
00:47
01:30
00:33
Van Gölü'nde akıntıya kapılan 2 arkadaş boğuldu | Video 30.06.2023 | 14:52
00:15
Suç örgütü üyesi TIR'ın gizli bölmesinde yakalandı | Video 30.06.2023 | 14:21
01:20
01:44
Evin bahçesine giren yılan paniğe neden oldu | Video 30.06.2023 | 14:08
01:07
00:39
Adıyaman'da saman yüklü kamyon alevlere teslim oldu | Video 30.06.2023 | 13:48
01:23
02:17
01:00
03:12
Başına kutu geçirerek bisiklet çaldı | Video 30.06.2023 | 12:01
02:10
Hacıların yurda dönüşü başladı | Video 30.06.2023 | 12:42
01:24
00:21
Nesli tehlike altında olan su samuru böyle görüntülendi | Video 30.06.2023 | 12:42