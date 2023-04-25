Zincirlikuyu’da makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 8 yaralı | Video
Zincirlikuyu’da makas atan bir otomobil bariyerleri aşıp karşı şeride geçti. Makas atan otomobil 7 otomobilin kaza yapmasına neden oldu. Kaza sonucu 8 kişi yaralandı.
Kazaya karışan bazı sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar sonucu aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Park halindeki camına bariyer parçası gelen Sabahattin Aker, "Araba çok hızlı gelince kontrolünü kaybederek bariyerlere daldı. Bariyerlere daldığı gibi büyük bir patlama sesi çıktı. Direkleri falan hepsini dağıttı. Karşı yönden geldi. Beşiktaş yönünden Levent yönüne doğru. Haliyle de büyük bir gürültü ile demirleri patlatınca fırlayıp geldi camı patlattık. Burada arkadaşlarla muhabbet ediyorduk. Arkadaş beni itmeseydi o demir bize gelecekti" dedi.
Bir diğer kazaya karışan otomobilin sürücüsü Samir Mehmedov, "Orta şeritte gidiyorduk bir anda sanki üzerimize bir şey düşer gibi oldu. Adam karşı şeritten makas atarak geliyormuş. Kaldırıma vururken de arabası havalanmış. Bu hale koydu benden başka 4 araba daha var. İki kişiydik biz. Şurada duba ön camdan girdi zaten. Görünce yan yatmasam çok kötü sonuçlar olabilirdi" şeklinde konuştu.
Kazayla ilgili çalışmalar devam ediyor.
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