Video Yaşam Zonguldak'ta akaryakıt istasyonunda şehir eşkıyalarının saldırı anı kamerada | Video

Zonguldak'ta akaryakıt istasyonunda şehir eşkıyalarının saldırı anı kamerada | Video

Zonguldak'ta akaryakıt istasyonunda şehir eşkıyalarının saldırı anı kamerada | Video
29.12.2020 | 08:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Müge Anlı canlı yayın izle: 29 Aralık 2020 Salı atv izle! En son sinyal alınan o bölgeden canlı yayınla son dakika... | Video 12:38
Müge Anlı canlı yayın izle: 29 Aralık 2020 Salı atv izle! En son sinyal alınan o bölgeden canlı yayınla son dakika... | Video 29.12.2020 | 11:01
Son dakika! İstanbul Beyoğlu'nda dehşet... Boğazından bıçaklayıp kaçtı | Video 01:41
Son dakika! İstanbul Beyoğlu'nda dehşet... Boğazından bıçaklayıp kaçtı | Video 29.12.2020 | 10:46
Kadın yayanın kulağının koptuğu minibüs dehşeti kamerada | Video 04:52
Kadın yayanın kulağının koptuğu minibüs dehşeti kamerada | Video 29.12.2020 | 10:30
İstanbul semalarında sığırcık kuşlarının muhteşem dansı | Video 03:39
İstanbul semalarında sığırcık kuşlarının muhteşem dansı | Video 29.12.2020 | 09:53
SON DAKİKA! İstanbul'da kadın yayanın kulağının koptuğu minibüs dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:52
SON DAKİKA! İstanbul'da kadın yayanın kulağının koptuğu minibüs dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 29.12.2020 | 10:02
Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi | Video 05:10
Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi | Video 29.12.2020 | 09:43
SON DAKİKA! 2021'de kim ne kadar asgari ücret alacak? 2021 yeni asgari ücret AGİ hesaplaması... | Video 13:11
SON DAKİKA! 2021'de kim ne kadar asgari ücret alacak? 2021 yeni asgari ücret AGİ hesaplaması... | Video 29.12.2020 | 09:49
İstanbul semalarında sığırcık kuşlarının muhteşem dansı kamerada | Video 03:39
İstanbul semalarında sığırcık kuşlarının muhteşem dansı kamerada | Video 29.12.2020 | 09:34
Zonguldak'ta akaryakıt istasyonunda şehir eşkıyalarının saldırı anı kamerada | Video 03:34
Zonguldak'ta akaryakıt istasyonunda şehir eşkıyalarının saldırı anı kamerada | Video 29.12.2020 | 08:22
İstanbul'da PKK operasyonu: 4 gözaltı | Video 01:21
İstanbul'da PKK operasyonu: 4 gözaltı | Video 29.12.2020 | 09:29
Diyarbakır'da alışveriş için gittiği markette silahlı soygunu önledi | Video 04:17
Diyarbakır'da alışveriş için gittiği markette silahlı soygunu önledi | Video 29.12.2020 | 09:16
Alkollü olduğu iddia edilen motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 03:22
Alkollü olduğu iddia edilen motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 29.12.2020 | 08:56
Ay halesi oluştu, vatandaşlar telefonlarına sarıldı | Video 01:19
Ay halesi oluştu, vatandaşlar telefonlarına sarıldı | Video 29.12.2020 | 09:04
Ay halesi oluşunca vatandaşlar görüntülemek için telefonlarına sarıldı | Video 01:19
Ay halesi oluşunca vatandaşlar görüntülemek için telefonlarına sarıldı | Video 29.12.2020 | 08:23
Sağanak yağmurla birlikte yoğunlaşan trafik durdu, otobüslerin içi suyla doldu | Video 03:56
Sağanak yağmurla birlikte yoğunlaşan trafik durdu, otobüslerin içi suyla doldu | Video 29.12.2020 | 08:43
Traktörle otomobil çarpıştı: 4’ü aynı aileden 5 kişi yaralandı | Video 01:45
Traktörle otomobil çarpıştı: 4’ü aynı aileden 5 kişi yaralandı | Video 29.12.2020 | 08:23
Kahraman köpeğin 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardığı dehşet anları kamerada | Video 00:32
Kahraman köpeğin 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardığı dehşet anları kamerada | Video 29.12.2020 | 08:23
Kısıtlamada yolda kalan şoförün imdadına polis ekipleri yetişti | Video 02:05
Kısıtlamada yolda kalan şoförün imdadına polis ekipleri yetişti | Video 29.12.2020 | 09:04
Antalya'da araç sürücülerinin kısıtlama öncesi suyla dolu yol imtihanı kamerada | Video 03:56
Antalya'da araç sürücülerinin kısıtlama öncesi suyla dolu yol imtihanı kamerada | Video 29.12.2020 | 08:53
Denizli'de gözaltına alınan şahıstan şaşırtan sözler Sıkıntı yok. Birkaç sene daha yatarız | Video 01:49
Denizli'de gözaltına alınan şahıstan şaşırtan sözler "Sıkıntı yok. Birkaç sene daha yatarız" | Video 29.12.2020 | 08:58

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, akaryakıt istasyonunda yol verme meselesi nedeniyle tartışan 2 kişi aracında bulunan Ali G.'ye (56) saldırdı. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından kaçan iki kişi kısa süre sonra yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Ali G. yönetimindeki 34 EM 8990 plakalı hafif ticari araç, akaryakıt istasyonuna geldiği sırada aracının yanına Utku E.(23) ve İsmail K.(24) geldi. Yol verme nedeniyle tartışan iki kişi, bir anda Ali G.'ye saldırdı. Aracının sürücü camı kırılan Ali G., yüzünden yaralandı. Olayın ardından Utku E. ve İsmail K., araçlarına binerek akaryakıt istasyonundan ayrıldı. Ali G. ise haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


KAÇAK İKİ KİŞİYİ POLİS YAKALADI
Polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Utku E. ve İsmail K.'nın bindiği aracı tespit etti. Kepez Mahallesi'nde yakalanan iki kişi gözaltına alındı. Otomobil sürücüsü İsmail K.'nın 1.32 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Olay anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ali G.'nin içinde bulunduğu aracın yanına gelen Utku E. ve İsmail K.'nın bir anda kavga etmeye başladığı görülüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA