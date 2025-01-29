Zonguldak'ta jandarmadan operasyon: 2 gözaltı | Video 29.01.2025 | 13:46 Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet satışı ve tamirinin yapıldığı 2 işyerine ve 2 eve jandarma ekiplerince jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken 4 kişinin de ifadelerine başvuruldu. Ekiplerin, çalışması sürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Karadeniz Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Müftü Mahallesi'nde motosiklet satışı ve tamirinin yapıldığı 2 işyerine baskın düzenlendi. Alınan arama kararı doğrultusunda 2 ikamette de inceleme yapıldı. Jandarma asayiş komandolarının geniş güvenlik önlemleri aldığı işyerlerinde narkotik köpeği ile JASAT ekipleri işyerlerindeki motosikletler ve araçlar üzerinde detaylı araştırmasını sürdürüyor. Change motor, şase numarası değiştirme ve narkotik suçlara ilişkin yapılan aramalarda S.C. ve kardeşi S.C.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.Öte yandan 4 kişinin de olayla ilgili ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.