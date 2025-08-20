Video Yaşam Zonguldak’ta "lüks tatil" vurgunu; 300 kişi 15 milyon lira dolandırmışlar | Video
Zonguldak’ta

Zonguldak'ta "lüks tatil" vurgunu; 300 kişi 15 milyon lira dolandırmışlar | Video

20.08.2025 | 09:24

Zonguldak’ta, piyasa değeri 200 bin lira olan Antalya’daki lüks otellerde tatil paketlerini 50 bin liraya sattığını söyleyerek çok sayıda kişiyi dolandıran çift, polis ekiplerince Burdur’da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aralarında çoğunlukla sağlık çalışanı, avukat, belediye çalışanı ve esnafların da bulunduğu yaklaşık 300 kişi, "Lüks Otel'de uygun fiyata tatil" vaadiyle dolandırıldı. Şüphelilerden Özlem K. ve eşi İ.K., Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin fiziki takibi sonucu dün gece geç saatlerde Burdur'da gözaltına alındı.

ÖNCE BİRKAÇ KİŞİYİ TATİLE GÖNDERİP GÜVEN KAZANDI
İddiaya göre Özlem K.; planını hayata geçirmeden önce bazı aileleri uygun fiyatlarla tatile göndererek çevresinde güven oluşturdu. Bu yöntemle kısa sürede çok sayıda kişiyi ikna eden şüpheli; tatil paketlerini piyasa değerinin dörtte biri fiyatına sattı. Yaklaşık 200 bin liralık paketi 50 bin liraya sattığını duyan 300'e yakın kişi, ödemelerini Özlem K.'nin eşi, annesi ve kendi hesabına yaptı.

300 KİŞİYİ 15 MİLYON LİRA DOLANDIRMIŞLAR
Zanlılardan Özlem K.'nın 300 kişiyi yaklaşık 15 milyon lira dolandırdığı öne sürüldü. Ancak suçtan elde edilen net gelirin MASAK raporlarının incelenmesinin ardından tespit edileceği öğrenildi.

TELEFONLARI ENGELLEYİP KAYIPLARA KARIŞTI
Tatil rezervasyonlarının gecikmesi üzerine şüpheliden parasını geri isteyen mağdurlar, önce oyalandı. Ancak Özlem K., önceki gün itibarıyla telefonlarını kapatarak para yatıran tatil zedeleri engelledi.

"MEB MÜFETTİŞ YARDIMCISIYIM" DİYEREK OKULLARDA TOPLANTI DÜZENLEMİŞ
Dolandırıcılıkla suçlanan Özlem K.'nın, daha önce Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı olarak kendini tanıtıp okullarda toplantılar düzenlediği de ortaya çıktı.

Yaklaşık 50 kişinin şikayeti üzerine yapılan operasyonda yakalanan çiftin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla sevk edilen Özlem K. ve eşi İ.K.'nın adliyedeki sorgusu sürüyor.

