Video Yaşam Zonguldak'ta parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video
Zonguldak'ta parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video

Zonguldak'ta parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video

08.08.2022 | 14:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kangal köpeklerinin pusuya düşürdüğü bozayı neye uğradığını şaşırdı, o anlar kamerada | Video 00:25
Kangal köpeklerinin pusuya düşürdüğü bozayı neye uğradığını şaşırdı, o anlar kamerada | Video 08.08.2022 | 15:31
Ankara’da fabrikada patlamayla birlikte yangın çıktı; 1 kişi dumandan etkilendi | Video 01:29
Ankara'da fabrikada patlamayla birlikte yangın çıktı; 1 kişi dumandan etkilendi | Video 08.08.2022 | 15:32
Gemide 242 kilo kokainin ele geçirildiği operasyonda şüpheliler adliyede | Video 01:56
Gemide 242 kilo kokainin ele geçirildiği operasyonda şüpheliler adliyede | Video 08.08.2022 | 12:22
Kayseri’de 150 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 01:45
Kayseri'de 150 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 08.08.2022 | 14:44
Fuar Merkezi’nden çaldı! Merkezin çalışanı çıktı… | Video 00:26
Fuar Merkezi’nden çaldı! Merkezin çalışanı çıktı… | Video 08.08.2022 | 15:14
Zonguldak’ta parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 01:18
Zonguldak'ta parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 08.08.2022 | 14:44
Saplantılı olduğu 16 yaşındaki kızın evine zorla girerek öldürdü | Video 01:30
Saplantılı olduğu 16 yaşındaki kızın evine zorla girerek öldürdü | Video 08.08.2022 | 14:14
Trafik magandası magandası dehşet saçtı, kavga ettiği kişiyi kanlar içerisinde bıraktı | Video 01:53
Trafik magandası magandası dehşet saçtı, kavga ettiği kişiyi kanlar içerisinde bıraktı | Video 08.08.2022 | 14:14
Bağcılar’da tadilat sırasında balkon çöktü: İşçi hayatını kaybetti! Çökme anı kamerada | Video 01:03
Bağcılar'da tadilat sırasında balkon çöktü: İşçi hayatını kaybetti! Çökme anı kamerada | Video 08.08.2022 | 13:19
İstanbul Kartal’da 4 katlı binanın üçüncü katında yangın: Kombi patladı! | Video 04:34
İstanbul Kartal’da 4 katlı binanın üçüncü katında yangın: Kombi patladı! | Video 08.08.2022 | 12:59
Kuyumcudan çaldığı küpeleri satmaya çalışırken yakalandı... Hırsızlık anları kamerada | Video 01:04
Kuyumcudan çaldığı küpeleri satmaya çalışırken yakalandı... Hırsızlık anları kamerada | Video 08.08.2022 | 13:01
Uşak’ta şiddetli yağış cadde ve sokakları su altında bıraktı | Video 02:42
Uşak'ta şiddetli yağış cadde ve sokakları su altında bıraktı | Video 08.08.2022 | 12:02
Antalya’da park halindeki otomobil alev alev yandı | Video 01:06
Antalya'da park halindeki otomobil alev alev yandı | Video 08.08.2022 | 12:46
Küçükçekmece’de dehşet! İnternetten tanıştığı kızla görüşmeye gitti, pitbull kulağını kopardı | Video 05:34
Küçükçekmece'de dehşet! İnternetten tanıştığı kızla görüşmeye gitti, pitbull kulağını kopardı | Video 08.08.2022 | 12:10
Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 01:01
Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 08.08.2022 | 12:01
Kartal’da 4 katlı binadaki yangında 4 kişi dumandan etkilendi | Video 00:03
Kartal’da 4 katlı binadaki yangında 4 kişi dumandan etkilendi | Video 08.08.2022 | 12:02
Rezidans dairelerini soyan hırsızlar yakalandı | Video 00:24
Rezidans dairelerini soyan hırsızlar yakalandı | Video 08.08.2022 | 12:01
Tarsus’ta cinayet zanlısı düzenlenen operasyonla yakalandı | Video 01:06
Tarsus'ta cinayet zanlısı düzenlenen operasyonla yakalandı | Video 08.08.2022 | 11:44
Otoparka girip hayalet ekranları çaldılar! Polis ikisini de yakaladı | Video 00:18
Otoparka girip hayalet ekranları çaldılar! Polis ikisini de yakaladı | Video 08.08.2022 | 11:56
Kanlar içinde girdiği aparmandaki dairelerin zillerine basıp beni kurtarın diye bağırdı | Video 02:00
Kanlar içinde girdiği aparmandaki dairelerin zillerine basıp "beni kurtarın" diye bağırdı | Video 08.08.2022 | 11:42

Zonguldak’ta Belediye Parkı’nda 2 kişi arasında çıkan kavgada bıçaklar konuştu. Olayda 1 kişi elinden yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde kent merkezinde bulunan Belediye Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.D. isimli şahıs kesici aletle M.K., adlı kadına saldırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler saldırgan şahsı gözaltına alarak polis otosuna bindirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.K, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.K, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA