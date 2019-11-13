ABD'de engelli adam kendisine saldıran 2 kişiyi feci şekilde böyle dövdü!

ABD'de aşırı alkollü iki kişi, iki ayağı olmayan engelli bir adama saldırınca beklenmedik bir şey oldu ve engelli adam tarafında feci şekilde darp edildiler. Engelli adamın 2 kişiyi aynı anda döverek yere serdiği anlara ait video sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.