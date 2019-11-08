El Chapo'nun oğlunu gözaltına alan polis 150 kurşun ile öldürüldü

Mesika'da yaşanan ve ajanslar tarafından duyurulan haberin detayları adeta kan donduruyor. Geçtiğimiz ayın sonlarında uyuşturucu karteli El Chapo'nun oğlunun gözaltına alınmasının yankıları sürüyor. Ülke genelinde çeşitli bölgelerde şiddet olaylarında artış yaşanırken, bir olay da Culiacan kentinde gerçekleşti. Ovidio Guzman Lopez’i gözaltına alan ekipte olduğu bildirilen ve yetkililer tarafından adı açıklanmayan bir polis, gündüz vakti otoparkta aracında bulunduğu sırada 150 kurşunla katledildi. Olaya ilişkin görüntüler de medya ile paylaşırken, 30 saniye süren olayın videosu tüyler ürpertiyor.