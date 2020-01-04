İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülme anı görüntüleri paylaşıldı! Ölüm anı kamerada...
ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi vurma anı görüntüleri ortaya çıktı! ABD, Bağdat Büyükelçiliği'nin basılmasının ardından, İranlı general Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta hava saldırısıyla ile vurarak öldürmüştü.İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Bağdat Havalimanı yakınında ABD tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldü. Süleymani'nin aracının vurulma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde büyük patlama anı görülüyor.
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