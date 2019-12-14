Teknoloji ve Finans programı 7. bölüm: Parayı robotlar yönetecek!

Denizbank Dijital Kuşak Bankacılık Grup Müdürü Gürhan Çam, parasını nasıl değerlendireceğini bilemeyen yatırımcının imdadına yapay zekânın koştuğunu söyledi. Çam, “Yapay zekâ sadece size para kazandırmak için var. Gelecek 20 yılın katma değeri burada” dedi