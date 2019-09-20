Neslican'ın bu görüntüleri yürekleri dağlamıştı

Ajanslar tarafından duyurulan son dakika haberine göre, bir süredir kanser tedavisi gören ve amansız hastalığın üstesinden üç kez gelen üniversite öğrencisi Neslican Tay hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastaneden konuyla ilgili bir son dakika açıklaması yapılırken, genç kızın 21.20'de hayata gözlerini yumduğunu açıklandı. Bilindiği gibi, Neslican Tay, geçtiğimiz Cumartesi günü yoğun bakıma alınmış; çoklu organ yetmezliği nedeniyle kontrol altında tutuluyordu. Kansere verdiği mücadele ile milyonlara ışık tutan Neslican Tay, akşam 21.20'de hayata gözlerini yumdu. Neslican Tay'ın zorluklarla dolu hayatı boyunca amansız hastalığa karşı defalarca mücadele etmiş ve her seferinde yenmişti. Üniversiteli genç kız, kanseri 3 kez atlatırken; gösterdiği azim ve kararlılıkla gerek ailesi gerekse milyonların sevgilisi olmuştu. İşte, Neslican Tay'ın hayatından öne çıkan satır başları...