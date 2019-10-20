Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Turgut Aydın, “Tüp bebek tedavisinde deneme sınırı var mı?” sorusunu yanıtladı. Tüp bebek tedavisinde, hasta adet gördüğü yani, yumurtlaması devam ettiği sürece uygulanabilir. Fakat 40 yaşından sonra başarı oranı düşmekte, 45 yaşından sonra ise neredeyse sıfıra inmektedir. Bu sebeple 45 yaşından sonra tüp bebek tedavisi önerilmemektedir.