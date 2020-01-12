Web TV Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Mustafa Cengiz gerçekleri saptırıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Mustafa Cengiz gerçekleri saptırıyor

12.01.2020 | 17:01

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in iddialarına cevap veren Koç, 'Mustafa Cengiz ya bilgi sahibi değil, ya gözümüzün içine bakarak gerçekleri saptırıyor.' dedi.

MUSTAFA CENGİZ'E FLAŞ SÖZLER

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yanıt veren Ali Koç "Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin adını ağzına almadan bazı atışlar yapıyor. Taraftara şirin gözükmek, koltuğu sağlamlaştırmak bir anlayış olabilir ama kısa süreli bir anlayış olur. Mustafa Cengiz ya bilgi sahibi değil, ya gözümüzün içine bakarak gerçekleri saptırıyor. İnşallah bu yaşına gelmiş bir adam gözümüzün içine baka baka yalan söylemiyordur. 2011'deki Play-Off, 23 Ağustos'ta açıklandı, 25 Ağustos'ta fikstür çekildi, 9 Eylül'de ligler başladı. Neden bahsediyor? İnşallah bu yaşta adam kamuoyunun gözünün içine içine yalan söylemiyordur. Şeffaflıktan bahsediyor, bize hafif çaplı gönderme yapıyor, KAP'a bildiri yaptıklarını söylüyor. Biz de KAP'a bilgilendirme yapıyoruz. Geçen sene Mart sonunda TFF bir liste yayımladı. Bu listede kulüplerin menajerlere ödediği paralar yer aldı. Fenerbahçe 2,6 milyon euro menajerlik ücreti ödemiş. Biz zaten %9-%10 menajerlik ücreti öderiz. Bütün Süper Lig ise 4,4 milyon euro ödemiş. Fenerbahçe açık ara en yüksek menajerlik ödemesi yapmış. En az ise Galatasaray yapmış; 10 bin euro! 2018'de Galatasaray bütün transferler için 10 bin euro ödemiş! Mitroglou, Ömer Bayram, Luyindama, Nagatomo... Bir sürü oyuncu alınmış ama Galatasaray 10 bin euro ödemiş. Balıkesirspor bile 7 bin euro ödemiş. İstanbulspor 95 bin euro ödemiş. Galatasaray bu kadar oyuncu alıp 10 bin euro ödemiş ve bu şeffaf mı değil mi kamuoyuna bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

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