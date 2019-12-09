Adalet Bakanı Gül'den Yargı Reformu ve İnsan hakları eylem planı açıklaması

Adalet Bakanı Gül: Yargı Reformu bir Türkiye belgesi haline gelmesini sağladık. Ayrıca yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırlığı içerisindeyiz. Bu eylem planında AİHM kararlarının yanı sıra diğer uluslararası belgeleri de titizlikle inceleyerek insan hakları alanındaki yeni gelişmeleri de dikkate almaktayız."