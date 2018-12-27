AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki'den Cumhur İttifakı açıklaması

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, A Haber canlı yayınında A Haber Ankara haber Koordinatörü Fatih Atik'in sorularını cevapladı. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki MHP ile yapılan Cumhur İttifakı ile ilgili sorulan bir soru üzerine "MHP ile yaptığımız gönül ittifakı konusunda bazı net olan konular var. 30 ilde ittifak yapıyoruz. 51 ilde kendi adaylarımızı çıkarıyoruz. Burada önemli olan husus MHP ve AK Parti'nin oylarının yüzde 50'yi geçmesidir. Bizim gösterdiğimiz duyarlılık maalesef diğer partiler tarafından gösterilmiyor. HDP kandilen yönetiliyor zaten. Mahalle muhtarlarını bile Kandil belirliyor. Böyle bir ortamda Kandilin uzantısı olan bir partiye yakınlaşmak mümkün değil. Bizim kırmızı çizgilerimiz vardır" dedi.