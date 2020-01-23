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Almanya Şansölyesi Angela Merkel'den Türkiye'ye kritik ziyaret!

23.01.2020 | 17:08

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 24 Ocak 2020 tarihinde Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

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