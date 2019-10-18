Askere destek veren millilere baskı!

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ve milli maçlar sonrası asker selamı ile mehmetçiklere moral aşılamaya çalışan futbolculardan, Avrupa'da oynayanlara büyük bir linç kampanyası yapılıyor. Almanya başta olmak üzere güya demokratik Avrupa ülkeleri, kendi askerlerine selam yollayan futbolculara soruşturma açıyor ya da takımdan gönderilmesini istiyor. Hatta bazı faşist siyasetçiler vatandaşlıktan çıkarılmalarını bile istiyor...