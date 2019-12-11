Bakan Albayrak TBMM'de açıkladı! "Cari fazla vereceğimiz bir yıl olacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Güçlü ve bağımsız bir Türkiye ekonomisi için çalıştıklarını belirten Bakan Albayrak, "Yeni hedeflere daha güçlü adımlarla ilerleyeceğiz. Bu yıl cari fazla vereceğimiz bir yıl olacak." dedi.