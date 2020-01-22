Bakan Albayrak'tan Davos Zirvesi'nde önemli açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Davos'ta basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, zirveye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
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