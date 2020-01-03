Bakan Albayrak'tan ihracat açıklaması: Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak, "Enflasyonda 2019’u hedeflediğimiz %12 seviyesinin altında kapattık. 2020’de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak." dedi. Albayrak ihracat rakamlarıyla ilgili, "2019'da ihracatımız %2,04 artışla 180,5 milyar dolar oldu ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. Emeği geçenleri kutluyorum." ifadelerini kullandı.
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