Bakan Soylu "Daha önce tespit edilememiş 25 bin 149 ByLock kullanıcısı tespit edildi!"

İçişleri Bakanı Soylu: "ByLock konusunda yaptığımız çalışmalarla, daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiş, 1387’si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmiştir."