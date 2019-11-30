Bakan Soylu "Daha önce tespit edilememiş 25 bin 149 ByLock kullanıcısı tespit edildi!"
İçişleri Bakanı Soylu: "ByLock konusunda yaptığımız çalışmalarla, daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiş, 1387’si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmiştir."
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