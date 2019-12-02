Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan asgari ücret açıklaması! 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
2020 yılında itibaren geçerli olacak asgari ücret zammını belirlemek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret ile ilgili, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz. Alt sınırı daha ideal bir noktaya getirmek istiyoruz" dedi.
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