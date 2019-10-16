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Barış Pınarı Harekatı şehitlerine veda

16.10.2019 | 15:37

Hain terör saldırısında hayatını kaybeden Üst. Çelebi Bozbıyık, Uzman Çvş. Mesut Çelik son yolculuklarına uğurlandı. Uzman Çvş. Mesut Çelik için Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde tören düzenlendi. Onlarca hemşehrisi şehidin son yolculuğunda yalnız bırakmadı. 27 yaşında şehit olan Piyade Üst. Bozbıyık ise Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

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