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Başkan Erdoğan 3. etap raylı sistemin test sürüşünü yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’da Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan ve dünya rekoru bir zamanda tamamlanan 3. Etap Raylı Sistem’in Varsak-Otogar hattının hizmete açılışını gerçekleştirdi. Vatman koltuğuna oturan Erdoğan, güzergahtaki test sürüşünü başarıyla gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde halka hitap etmesinin ardından, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 ay gibi dünya rekoru bir sürede tamamlanan 3. Etap Raylı Sistem'in 10 kilometrelik Varsak-Otogar hattının hizmete açılışını gerçekleştirdi. Vatman koltuğuna oturan Başkan Erdoğan, ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den raylı sistem hattıyla ilgili bilgiler aldı. Ardından test sürüşünü gerçekleştiren Erdoğan, korna çalarak çevredeki vatandaşları selamladı.

Erdoğan test sürüşünün ardından hava yoluyla kentten ayrıldı.

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Başkan Erdoğan 3. etap raylı sistemin test sürüşünü yaptı
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