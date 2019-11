Başkan Erdoğan, ABD'de kendisine "I love you man" diyen kişiye İngilizce yanıt verdi

Başkan Erdoğan, dün akşam ABD Başkanı Donald Trump'la kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası temaslarına devam eden Erdoğan bir camiye gitti. Camide kendisine "I love you man" diyen adama Erdoğan "Thank you. I love you" diyerek cevap verdi.

Dünyanın yakından takip ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesi gerçekleşti. Görüşme sonrası iki lider açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray'daki görüşmesini bitiren Erdoğan, Amerika'daki temaslarına devam ederken, camide sevgi seliyle karşılaştı. Camide bir kişinin "I love you man" diyerek fotoğraf çekilmesine, Erdoğan, "Thank you. I love you" diyerek karşılık verdi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Başkan Erdoğan'a gösterilen yakın ilgi ve Başkan Erdoğan'ın sevgi gösterilerine "I love you" şeklinde İngilizce yanıt vermesi sosyal medyada da gündem oldu. Söz konusu video, günün en çok izlenen videoları arasına girdi.