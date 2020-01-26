Başkan Erdoğan Elazığ depremi sonrası açıklama yaptı
Başkan Erdoğan Afrika ülkelerini ziyaret öncesi Elazığ depremi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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