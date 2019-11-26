Başkan Erdoğan: "Görüldüğü gibi bu CHP, siyaset değil yalan üretiyor"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için gittiği Katar dönüşü uçakta önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan CHP'nin Külliye'ye giden CHP'li yalanıyla ilgili olarak "Bay Kemal CHP'yi yalan üretme merkezi haline getirdi" ifadelerini kullandı.
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