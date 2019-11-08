Başkan Erdoğan: Günümüz Haçlıları Müslümanlara hayatı dar ediyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda yaptığı konuşmasında, "İslam medeniyeti DEAŞ, Boko Haram, Eşşebab, FETÖ, PKK gibi katil sürülerinin, meşrep ve mezhep taassubunun cenderesinde adeta bir kültürel soykırıma maruz kalıyor. Günümüzün Haçlıları olan Neonazi terör örgütleri Müslümanlara hayatı dar ediyor." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:32
Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı 08.11.2019 | 21:09
05:05
Başkan Erdoğan: Dünyanın başka bir yerinde örneği yoktur! 08.11.2019 | 21:08
24:19
Başkan Erdoğan: Günümüz Haçlıları Müslümanlara hayatı dar ediyor 08.11.2019 | 21:08
02:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti ile ilgili flaş açıklamalar 08.11.2019 | 16:13
02:36
Başkan Erdoğan, Macaristan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı! 08.11.2019 | 16:14
01:09
01:28
05:45
PKK/YPG'li teröristlerden ele geçirilen günlükte neler yazıyor? 08.11.2019 | 14:31
00:20
03:10
00:19
PYD elebaşı Şahin Cilo’nun PKK kampından yeni fotoğrafları ortaya çıktı 08.11.2019 | 10:40
01:46
Terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran-5' operasyonu başladı 08.11.2019 | 10:21
03:09
İşte PKK'ya karşı başlatılan Kıran-5 Operasyonu'ndan ilk görüntüler... 08.11.2019 | 10:20
00:48
Rusya ile üçüncü ortak kara devriyesine başladı 08.11.2019 | 10:19
04:21
Dar gelirliye 20 yıl vadeli ucuz konut kredisi müjdesi 08.11.2019 | 09:56
01:49
HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan gözaltına alındı 08.11.2019 | 09:33
15:32
İşte Batı’nın gözünden iyi terörist kötü terörist 07.11.2019 | 21:45
21:16
Başkan Erdoğan: Bağdadi'nin 13 tane yakın çevresini yakaladık elimizde 07.11.2019 | 19:00
04:17
Başkan Erdoğan: “Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi’den farkı yok” 07.11.2019 | 18:58
03:19
Emine Erdoğan, Macaristan'da Kispest Gokkuşağı Anaokulu açılışına katıldı 07.11.2019 | 17:12