Web TV Türkiye Başkan Erdoğan: Günümüz Haçlıları Müslümanlara hayatı dar ediyor

Başkan Erdoğan: Günümüz Haçlıları Müslümanlara hayatı dar ediyor

08.11.2019 | 21:08

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda yaptığı konuşmasında, "İslam medeniyeti DEAŞ, Boko Haram, Eşşebab, FETÖ, PKK gibi katil sürülerinin, meşrep ve mezhep taassubunun cenderesinde adeta bir kültürel soykırıma maruz kalıyor. Günümüzün Haçlıları olan Neonazi terör örgütleri Müslümanlara hayatı dar ediyor." ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:32
Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı 08.11.2019 | 21:09
05:05
Başkan Erdoğan: Dünyanın başka bir yerinde örneği yoktur! 08.11.2019 | 21:08
24:19
Başkan Erdoğan: Günümüz Haçlıları Müslümanlara hayatı dar ediyor 08.11.2019 | 21:08
02:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti ile ilgili flaş açıklamalar 08.11.2019 | 16:13
02:36
Başkan Erdoğan, Macaristan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı! 08.11.2019 | 16:14
01:09
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın FETÖ'cü hainleri azarladığı anlar kamerada 08.11.2019 | 16:00
01:28
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere ile Suriye için dörtlü zirve açıklaması! 08.11.2019 | 15:15
05:45
PKK/YPG'li teröristlerden ele geçirilen günlükte neler yazıyor? 08.11.2019 | 14:31
00:20
Tel Abyad’da PKK/YPG’li teröristlere ait 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi 08.11.2019 | 14:30
03:10
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan otizimli çocukların 'yuhalandığı' iddia edilen okul hakkında flaş açıklama! 08.11.2019 | 11:56
00:19
PYD elebaşı Şahin Cilo’nun PKK kampından yeni fotoğrafları ortaya çıktı 08.11.2019 | 10:40
01:46
Terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran-5' operasyonu başladı 08.11.2019 | 10:21
03:09
İşte PKK'ya karşı başlatılan Kıran-5 Operasyonu'ndan ilk görüntüler... 08.11.2019 | 10:20
00:48
Rusya ile üçüncü ortak kara devriyesine başladı 08.11.2019 | 10:19
04:21
Dar gelirliye 20 yıl vadeli ucuz konut kredisi müjdesi 08.11.2019 | 09:56
01:49
HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan gözaltına alındı 08.11.2019 | 09:33
15:32
İşte Batı’nın gözünden iyi terörist kötü terörist 07.11.2019 | 21:45
21:16
Başkan Erdoğan: Bağdadi'nin 13 tane yakın çevresini yakaladık elimizde 07.11.2019 | 19:00
04:17
Başkan Erdoğan: “Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi’den farkı yok” 07.11.2019 | 18:58
03:19
Emine Erdoğan, Macaristan'da Kispest Gokkuşağı Anaokulu açılışına katıldı 07.11.2019 | 17:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN