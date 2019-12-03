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Başkan Erdoğan Londra'da! NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak!

03.12.2019 | 15:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sabah NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Londra'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Stansted Havalimanı'nda İngiltere Kraliçesi Temsilcisi karşıladı. Başkan Erdoğan'a Londra'da yaşayan Türk vatandaşlar tarafından yoğun gösterilirken kalacağı otelin önünde sevgi gösterisinde bulunuldu.

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