Başkan Erdoğan'dan Dolmabahçe Ofisi'nde önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye olarak kuruluşundan bu yana İstanbul Sürecine sahip çıktık, çıkıyoruz. Bölgesel sorunların üstesinden ancak bölgesel sahiplenme ile gelinir. Asya'da bölgesel iş birliği ve dayanışma şarttır. Bugün onaylanacak bildiri işte bu arayışların meyvesidir." dedi.
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