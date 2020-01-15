Web TV Türkiye Başkan Erdoğan'dan Kardeş Belediyeler İstişare Toplantısında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Kardeş Belediyeler İstişare Toplantısında önemli açıklamalar

15.01.2020 | 15:01

Başkan Erdoğan, Kardeş Belediyeler İstişare Toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan: Şovmenlerin maskesi düşmeye başladı 01:29
Başkan Erdoğan: "Şovmenlerin maskesi düşmeye başladı" 15.01.2020 | 15:21
Bakan Kurum, Ekrem İmamoğlu'na bakarak Kanal İstanbul'u yapacağız dedi 00:58
Bakan Kurum, Ekrem İmamoğlu'na bakarak "Kanal İstanbul'u yapacağız" dedi 15.01.2020 | 15:16
Başkan Erdoğan'dan Kardeş Belediyeler İstişare Toplantısında önemli açıklamalar 17:23
Başkan Erdoğan'dan Kardeş Belediyeler İstişare Toplantısında önemli açıklamalar 15.01.2020 | 15:01
Bakan Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması 11:35
Bakan Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması 15.01.2020 | 14:34
Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklama Herkesin dikkatli olması lazım 07:02
Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklama "Herkesin dikkatli olması lazım" 15.01.2020 | 13:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akıllı Şehirler Kongresi'nde önemli açıklamalar 25:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akıllı Şehirler Kongresi'nde önemli açıklamalar 15.01.2020 | 13:05
100 bin sosyal konut inşasına başlayacağız 01:04
"100 bin sosyal konut inşasına başlayacağız" 15.01.2020 | 12:56
Gıdada hile nasıl anlaşılır? Sucuk ve pastırmada hangi hileler yapılıyor? 03:42
Gıdada hile nasıl anlaşılır? Sucuk ve pastırmada hangi hileler yapılıyor? 15.01.2020 | 11:18
İstanbul'daki dev sahte dolar operasyonu kamerada 03:01
İstanbul'daki dev sahte dolar operasyonu kamerada 15.01.2020 | 11:00
İstanbul'da dev sahte Dolar operasyonu... Gerçeğinden ayırt edilemeyen 127 milyon Dolar! 03:42
İstanbul'da dev sahte Dolar operasyonu... Gerçeğinden ayırt edilemeyen 127 milyon Dolar! 15.01.2020 | 10:37
Vatandaşlara leş, domuz, at, eşek yedirenlere verilecek cezalar artıyor... Gıda teröristlerine hapis cezası geliyor! 03:16
Vatandaşlara leş, domuz, at, eşek yedirenlere verilecek cezalar artıyor... Gıda teröristlerine hapis cezası geliyor! 15.01.2020 | 10:23
Suriye Milli Ordusu'nu terörist ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu'dan skandal Libya açıklaması 01:39
Suriye Milli Ordusu'nu terörist ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu'dan skandal Libya açıklaması 15.01.2020 | 09:14
Kütahya’da, Çukurca Beldesi Belediye Başkanı Taşgın, karda mahsur kaldı 00:17
Kütahya’da, Çukurca Beldesi Belediye Başkanı Taşgın, karda mahsur kaldı 15.01.2020 | 08:42
Türkiye'den Hafter'in kararına ilişkin flaş açıklama 01:35
Türkiye'den Hafter'in kararına ilişkin flaş açıklama 15.01.2020 | 01:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı, yöneticiler ve kulüp başkanlarını kabul etti 00:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı, yöneticiler ve kulüp başkanlarını kabul etti 14.01.2020 | 16:08
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac, İsranbul'da 01:19
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac, İsranbul'da 14.01.2020 | 15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarının rozetlerini taktı 02:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarının rozetlerini taktı 14.01.2020 | 13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 01:03:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 14.01.2020 | 13:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Mehmet Şirin Demir'in kızını kürsüye davet etti 07:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Mehmet Şirin Demir'in kızını kürsüye davet etti 14.01.2020 | 13:09
Darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız 04:10
"Darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız" 14.01.2020 | 12:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN