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Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6.Kadın Şurası programında önemli açıklamalar

11.12.2019 | 15:44

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6.Kadın Şurası programında önemli açıklamalarda bulundu. Nobel'in skandal ödül kararına çok sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bugünlerde bir Nobel skandalı yaşandı. İzzetbegovic kardeşimizin teşekkürüne ben de bir teşekkürle Türkiye'den cevap veriyorum. Bu onurlu duruşa destek veren tüm siyasi liderlere teşekkür ediyorum. Sizin verdiğiniz bu ödeller kimseyi ikna etmez. Bu ödül bir Aziz Sancar'a, bir Orhan Pamuk'a verilmiş ödül gibi değildir. Kimseyi aldatamayacaksınız. Bizler bu duruşumuzu her zaman olduğu gibi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz." dedi.

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