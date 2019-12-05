Başkan Erdoğan Londra'da Türk vatandaşlarına hitap etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Londra'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin 17 yıl öncesine göre daha güçlü bir konumda olduğunu belirten Erdoğan, "Bugün üzerinde oyun oynanan değil, artık oyun bozan kararlı bir Türkiye var." dedi.