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Bolu'da FETÖ'nün TSK yapılanmasında 11 şüpheli adliyede

14.11.2019 | 11:03

Bolu merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖPDY'nin TSK yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu'da FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık arama yaptıkları belirlenen şüpheliler tespit edildi. 1 muvazzaf yüzbaşı, 1 muvazzaf tabip üsteğmen, 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay, 1 muvazzaf uzman çavuş, 1 muvazzaf astsubay ile açığa alınan 1 kurmay albay, mahrem imam 1 öğretmen, Bylock kullanıcısı 3 kişi ve daha önceden terör örgütüne ait kurumda çalışan 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bolu, Ankara, İstanbul, Kırklareli, Gaziantep, Isparta, Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler E.A., M.A., N.K., Ö.K., R.G., V.Y., N.K., S.Ö., S.A., E.Ö. ve A.Y. adliyeye sevk edildi.


Firari bir şüpheli için ise arama çalışmaları sürüyor.

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