Borsa'da rekor seviyeler!
Ata Yatırım Araştırma Direktörü Murat Barışık, A Para'da Borsa'daki rekor seviyeyi değerlendirdi.
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