Büyükçekmeceli vatandaş Mevlüt Uysal'a dert yandı

Büyükçekmece'nin köy olduğunu söyleyen vatandaş, "Büyükçekmece'ydi, köy oldu burası. Burayı bu durumdan çıkarmamız lazım, köy olmaktan çıkarın burayı" dedi. Vatandaşın bu sitemine karşı Uysal; "Hep beraber yapacağız inşallah." cevabını verdi.