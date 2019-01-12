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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bunların maliyecileri de bir garip!

Başkan Erdoğan Kocaeli'de katıldığı aday tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında "Ana muhalefetin başındaki zat diyor ki AK Parti döneminde enflasyon zirve yaptı. Bunu diyen de maliyeci. Bunların maliyecileri de bir garip ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca Avrupa'nın teröre karşı takındığı tutumu da eleştirerek "Avrupa sokakları nasıl karıştı görüyorsunuz. Bizi kar kışa sürüklemek isteyenler bugün kendileri buna maruz kaldı" dedi. İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları!

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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bunların maliyecileri de bir garip!
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