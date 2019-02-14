Cemal Kaşıkçı cinayetindeki kan donduran yeni detaylar Emniyet'in raporunda ortaya çıktı!

Suudi Ararbistan'dan özle görevle gelen katliam timi tarafından Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binasında öldürüldükten sonra parçalara ayrılarak cesedi ortadan kaldırılan Suudi Muhalif Gazeteci Cemal kaşıkçı cinayeti ile yeni kan donduran ayrıntılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yayımlanan 2018 yılı faaliyet raporunda ortaya çıktı! İşte tüm dünyayı sarsan ve tarih kitaplarına girecek önemdeki Suudi Muhalif Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ilk kez ortaya çıkan kan donduran o detaylar...