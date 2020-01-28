Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Toplamda 10 Bin konutluk uydu kent yapacağız"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminin ardından bölgedeki son durumla ilgili açıklama yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Toplamda 10 Bin konutluk uydu kent yapacağız" dedi.
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