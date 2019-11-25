Web TV Türkiye CHP Sözcüsü Faik Öztrak kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı!

25.11.2019 | 17:22

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündemi meşgul eden "Külliye'deki CHP'li" konusunda açıklamalarda bulundu. Öztrak, kendisine yöneltilen birçok soruyu yanıtsız bıraktı. İşte "Külliye'deki CHP'li" yalanında cevapsız kalan sorular...

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