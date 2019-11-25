CHP Sözcüsü Faik Öztrak kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündemi meşgul eden "Külliye'deki CHP'li" konusunda açıklamalarda bulundu. Öztrak, kendisine yöneltilen birçok soruyu yanıtsız bıraktı. İşte "Külliye'deki CHP'li" yalanında cevapsız kalan sorular...