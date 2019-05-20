CHP'nin 'Bakanlı şantaj yalanı' böeyle deşifre oldu

Seyhan şu açıklamayı yaptı:

Aydın 1. Ağır Ceza mahkemesinde yargılanan FETÖ Tutuklusu Erkan Karaarslan'ın yargılandığı Aydın 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nin 3. Duruşmasında şahsım ile ilgili verdiği beyanı sonrası açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

"TÜM KAMUOYU İLE PAYLAŞMAK İSTERİM"

Şahsım kendisi ile Ankara Sincan T tipi cezaevinde yaptığım görüşme ve detaylarını tüm kamuoyu ile paylaşmak isterim. Bu görüşme Ankara Cumhuriyet Baş Savcılığına ziyaret talebin de bulunarak kendi iradem ve isteğimle yaptığım bir görüşmedir. Kendisine baskı yaptığım konusunda ki açıklamasinin gerçekle yakından uzaktan alakası yoktur. Ayrıca görüşme Bahsi geçtiği gibi avukat görüşmesi olarak değil normal ziyaretçi olarak aramızda ses geçirmeyen cam önünde telefon eşliğin de yapılmıştır. Tüm görüşmelerin de kayıt altında olduğunu düşünüyorum. Kendisine söylediklerim özetle kendisinin neler bildiğini bildiğimi senin de benim bildiğimi biliyor olduğunu ayrıca bu konu hakkında artık doğruları söylemesi gerektiği yoksa şahsi kanaatim olarak yüksek ceza alabileceğini söyledim.

"FETÖ DAVASINDAN BERAAT ETMESİ ŞARTIYLA..."

Kendisi görüşmede esas olarak ben oraya gitmesem de bildiklerini anlatacağını hatta bunları hazırladığını sadece bildiklerini anlatması için Tutuklu olduğu FETÖ davasından beraat etmesi şartıyla anlatacağını ifade etmiştir. Ayrıca kendisi bu konu da bildiklerini anlatmak istediği ve beraat etmesi karşısında konuşacağını beyan ettiği bir dilekçe ile Ankara Cumhuriyet Baş Savcılığına başvuru da bulunduğunu biliyorum. Tüm bu görüşmenin yanı sıra kendisinin bildiklerini konuşması halinde CHP diye bir parti kalmayacağını 1 Milyarlık yolsuzluk dosyasını Saniye saniye anlatacağını ifade etmiştir.

"BÜTÜN BUNLAR İÇİN TEK ŞART OLARAK..."

Bütün bunlar için tek şart olarak kendisinin tutuklu olduğu FETÖ davasından beraat etmesi halinde gerçekleşeceğini söylemiştir. Ben kendisine böyle bir yetkim yok ama etkin pişmanlık çerçevesinde kendisini doğruları anlatmasının lehine olacağını ve kamuoyunun aydınlatılması gerektiğini kendisinin de kamuoyunun da yararına olacağını ilettim. Hatta bu konuyu benim çözebileceğimi söylemesine rağmen benim böyle bir etkimin olamayacağını söylediğim bir görüşme olmuştur.

TÜM GÖRÜŞMELER CEZAEVİ STANDARTLARI GEREĞİ KAYIT ALTINDADIR

Tüm görüşmeler cezaevi standartları gereği kayıt altındadır. Bu görüşmede hakkımda sahte avukat gibi görüşmeye gitmiş ve buna benzer itham edici şekilde haber yapan basın kuruluşları hakkında suç duyurusunda bulunacağımı belirtirim. Bu konunun siyasi malzeme yapılması ahlaka uygun değildir. Kendisi ile ilgili bir çok tanık ifadesi verdiğim kişinin doğruları söylemeye davet etmiş olmamı şahsıma baskı uyguluyor ve tehdit ediyor gibi açıklamalar da bulunan kişinin aradan geçen 2 aylık bir süreye rağmen suç duyurusunda bulunmaması da ilginçtir. Eğer bir baskı veya tehdit unsuru söz konusuysa kendisini suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum. Kaldı ki kendim de iftira atıldığı gerekçesi ile suç duyurusunda bulunacağımı bildiririm.

Aydın Büyükşehir belediye başkanının katılmadığı bir duruşmada kendisine kumpas kurulduğu ifadeleri ile mağdur edebiyatı yapıyor olmalarını da esefle kınıyorum.

Bu vesile ile tüm bu yasal süreçlerle ilgili olarak sanık olarak yargılanan Erkan Karaarslan ve Aydın Büyükşehir belediye başkanı Özlem Çerçioğlunu tüm kamuoyu önünde doğruları ve gerçekleri anlatmaya davet ediyorum. Adaletin herkes için lazım olduğu gerçeğiyle Tüm Kamuoyuna saygılarımla beyan ederim...

Öte yandan FETÖ'nün belediyeler imamı ve CHP'li belediyelerin danışmanlığını yapan Erkan Karaarslan'ın, 14 Mayıs'ta Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadenin ardından CHP'de telaş başladı. Karaarslan'ın ifadesinde sarf ettiği 'bir bakan CHP ve İmamoğlu aleyhinde konuşmam karşılığında beraat teklifinde bulundu' sözlerinin arkasındaki gerçek deşifre oldu. Söz konusu yalan iddia CHP'li belediyeler ile FETÖ arasındaki kirli ilişkinin örtbas edilmesi için kullanıldı.

MEKTUP DEŞİFRE ETTİ

Öte yandan Star'da yer alan habere göre; CHP'nin bakan iftirasına dört elle sarılmasının asıl nedeni ise Kararslan'ın eşi Selma Kararslan'ın cezaevine gönderdiği mektupta ortaya çıktı. FETÖ İmamı Erkan Karaarlan 16 Mayıs günü tutuklu bulunduğu Sincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Avukatı Emre Kılıçarslan ile görüştü. Avukatın yapılan üst ve evrak aramasında üzerinde beş sayfalık bir mektup bulundu. Bir nüshası tutanakla imza altına alınan mektubun Karaarslan'ın eşi tarafından yazıldığı anlaşıldı.