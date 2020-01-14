Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Mehmet Şirin Demir'in kızını kürsüye davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Libya ve İdlib'de yaşanan gelişmelere ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin Nusaybin'de PKK/YPG saldırısında şehadet makamına yükselen Şehit Mehmet Şirin Demir'in kızını kürsüye davet etti. Şehit Mehmet Şirin Demir'in kızınıjn yaptığı konuşma ise AK Partililer tarafında ayakta alkışlandı.