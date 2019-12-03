Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terörle mücadelede amasız fakatsız destek istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Londra'da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere bugün Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu.