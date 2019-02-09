Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm bölge inceleme altında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da yaşanan olayda yaralanan vatandaşları hastanede bizzat ziyaret etti. Ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Özellikle bu bina yapımlarında kullanılması gereken malzemeler konusu zemin etütleri ve bunlara dikkat edilmeden yapılan inşaatlarda yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar var. Dikey mimarı yatay mimari... Deniz kumu ile kullanılan inşaatlarda, iskan olmadan yapılan yerleşimler, yani ranta yönelik kaçak yapılan binalarda çok ciddi sıkıntılar yaşadık. 3 kata müsaade edildiği halde, 8 kat inşaat yapılmış. Şu anda 17 kaybımız var, 14 yaralımız var. Durumlarının iyi olduğunu gördük. 2 tane yoğun bakımda olan kardeşimiz var onları da ziyaret edeceğiz. Ardından cenaze törenine katılacağız. Buralarda yerel yönetimlerin üzerinde çok büyük sorumluluk var. Hep söylediğimiz şeyler var, aman yatay mimariye dikkat edelim, zemin etütleri çok önemli. Bundan sonraki süreçte iktidarımızın kentsel dönüşüm tezine milletçe sahip çıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.