Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tüm dünyaya sesleniyorum..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin terörle mücadelesine ve topraklarında ağırladığı göçmenlerle ilgi olarak "Tüm dünyaya sesleniyorum; ülkemize gelen bütün bu mülteciler içerisinde sadece Suriye değil, Irak'tan da gelen var. Biz Keldanileri, Ezidileri, Kürtleri, Arapları ülkemizde misafir ettik. O dönemde 500 bine yakın mülteciyi misafir ettik. Şimdi de Araplar ağırlıklı olmak üzere 300 bine yakın Kürt kardeşimizi misafir ettik. Türkiye son yıllarda tarihi sınamalar veren bir ülkedir. Sadece birine maruz kalan bütün ülkelerin nasıl sendelediklerini paniklediklerini görüyoruz. Biz Türkiye olarak teröristlere kapılarımızı kapattık, teröristleri bu ülkede asla barındırmayacağız" dedi.