Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl ilk defa oy kullanacak yaklaşık 1 milyon seçmenin varlığı çok önemli. Teşkilatımızın seçmen kütüğüne giren ve çıkan herkesi takip etmelerini istiyoruz. AK Parti olarak bizim için 31 Mart seçimleri belediyecilikte 25 yıllık bir tecrübenin zirve noktası olacaktır. Kendini milletin üzerinde gören teşkilat yöneticisi veya adayı kadar AK Parti'ye zarar veren kimse olamaz." dedi.