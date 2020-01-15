Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akıllı Şehirler Kongresi'nde önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium’da Akıllı Şehirler Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. 100 bin sosyal konut projesinde müraacatların bittiği söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir adım attık dedik ki, çevre şehircilik bakanlığımız 100 bin sosyal konut inşaasına başlayacak. Müraacatlar şuan itibariyle bitmiş durumda. Genel toplam 1 milyon 92 bin 741. Bu nereden geliyor, demek ki halkımız şu anki yönetimine güveniyor." ifadelerini kullandı.
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