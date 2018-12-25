Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. 2019 yılının başından itibaren yapılacak indirimleri tek tek müjdeleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yılbaşından itibaren konutlarda elektriğe yüzde 10 indirim yapılacak. Aynı zamanda konutlarda ve KOBİ'ler ile ticarethanelerde kullanılan doğalgazda yüzde 10'luk indirime gidiyoruz. Bölgesel istihdam teşvkini bir yıl daha uzatıyoruz. İşverene asgari ücret için verdiğimiz destek devam edecek" dedi. CHP'li Özgür Özel'in skandal açıklamalarına da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Kavgacı ruh ile muhalefet olmaz. Türkiye'nin son 16 yılda üstesinden gelemediği tek sorunu işini doğru düzgün yapamayan ana muhalefet partisine sahip olamamasıdır. Hele hele Milli Savunma Bakanımıza yapılan hakaretler yenilir yutulur değildir. Bu edep yoksunu kişilerden, sıfatı nedir bilmiyorum bilmeme de gerek yok, bu kişilerle ana muhalefet politika yapıyor"