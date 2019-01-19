Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Partikadroları bu seçimlerde Samsun'da daha çok çalışıp, daha çok insana ulaşacak ve bir kez daha partimizin bayrağını dalgalandıracaktır. Hem millet hem de AK Partililer olarak birlik içinde, düşmanı sevindirmeyerek aydınlık geleceğimizi hep beraber inşaa edeceğiz" açıklamasında bulundu. Erdoğan, "CHP'nin içinde Bay Kemal'in tazminatlarını ödemek için bir tazminat komisyonu kurulmuş, bunlar için milletvekillerinden para topluyor, onun içinde rahat rahat yalan söyleyebiliyor." dedi. Erdoğan ayrıca, Samsun'da eski stadyumun yerine yapılacak millet bahçesine, 1989'daki kazada ölen Samsunsporlu futbolcular için anıt dikileceğini açıkladı.