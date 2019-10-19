Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce 'Reis' diye seslendi, bir anda sarıldı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmanın ardından salondan ayrılırken Mayotteli bir katılımcıyla arasında geçen diyalog gülümsetti.
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